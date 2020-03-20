اخبار العالم

بوتين يبحث مع رئيس كازاخستان منع انتشار كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن المكتب الإعلامي للرئاسة الروسية ان "الرئيس ​فلاديمير بوتين​ بحث مع نظيره ال​كازاخستان​ي قاسم جومارت توكاييف، الإجراءات الهادفة إلى منع انتشار ​فيروس كورونا​"، مشيراً الى ان الرئيسين اتفقا على "تكثيف التعاون في مجال مكافحة الوباء والتنسيق الوثيق في حل المشكلات التي يواجهها مواطنو البلدين بسبب التقييدات المفروضة".

هذا وكان توكاييف قد وقع في 15 اذار الحالي، مرسوما بفرض ​حالة الطوارئ​ في جميع أراضي كازاخستان حتى يوم 19 نيسان المقبل، بسبب وباء كورونا، إضافة إلى قرار حجر العاصمة نور سلطان ومدينة ألماتي (كبرى مدن البلاد) صحيا، اعتبارا من يوم 19 اذار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بوتين يبحث مع رئيس كازاخستان منع انتشار كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا