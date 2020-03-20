بوتين يبحث مع رئيس كازاخستان منع انتشار كورونا

أعلن المكتب الإعلامي للرئاسة الروسية ان "الرئيس فلاديمير بوتين بحث مع نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، الإجراءات الهادفة إلى منع انتشار فيروس كورونا"، مشيراً الى ان الرئيسين اتفقا على "تكثيف التعاون في مجال مكافحة الوباء والتنسيق الوثيق في حل المشكلات التي يواجهها مواطنو البلدين بسبب التقييدات المفروضة".
هذا وكان توكاييف قد وقع في 15 اذار الحالي، مرسوما بفرض حالة الطوارئ في جميع أراضي كازاخستان حتى يوم 19 نيسان المقبل، بسبب وباء كورونا، إضافة إلى قرار حجر العاصمة نور سلطان ومدينة ألماتي (كبرى مدن البلاد) صحيا، اعتبارا من يوم 19 اذار.
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