النشرة: الدولة السورية تتخذ اجراءات احترازية بظل المخاوف من انتشار كورونا

افاد مراسل النشرة في ​سوريا​ عن "اتخاذ ​الدولة السورية​ اجراءات احترازية كبيرة في ظل المخاوف من انتشار ​فيروس كورونا​"، موضحاً ان "​محافظة حلب​ كباقي المحافظات عادة ما تشهد ازدحاما كبيراً يوم العطلة الا انه في ظل الاجراءات أقفلت ابواب مطاعمها ومحلاتها وخف الازدحام في شوارعها من السيارات والمواطنين والتزموا بمنازلهم تقيدا باجراءات الدولة، وبعضهم خرج لتبضع في ساعات الظهر واصبحت ​مدينة حلب​ بعد الظهر والمساء شبه خالية شوارعها".

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