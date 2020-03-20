الصحة الكويتية: لا قيمة لأي إجراء لمواجهة الكورونا إن لم يقابل بالتطبيق الجدي من المواطنين

أعلن وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، عن "شفاء أربع حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 22"، مشيراً الى إنه "لا قيمة لأي إجراء أو فائدة إن لم يقابل بالتطبيق الجدي من قبل الأخوة المواطنين والمقيمين على السواء"، موضحاً ان "التحاليل المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالات الأربع من الفيروس وجميعهم مواطنون كويتيون".
ولفت الصباح الى انه "سيتم نقل المتعافين إلى القسم التأهيلي الخاص باستقبال حالات الإصابة بالفيروس تمهيدا لخروج الأشخاص من المستشفى خلال اليومين التاليين".
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