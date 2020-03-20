شكرا لقرائتكم خبر عن النائب إيهاب غطاطى: التواصل بالدائرة من خلال الواتس وحل المشاكل بالتليفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب إيهاب غطاطى، إن هناك عددا من الآليات التي دشنها مؤخرا للتواصل مع المواطنين في الدائرة، وكذلك السلطة التنفيذية، خاصة بعد تحذير وزارة الصحة من التجمعات، نتيجة انتشار فيروس كورونا، وذلك من باب الحرص على الصحة العامة للمواطنين، وتفعيلا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم الإعلان عنها، وتعليمات منظمة الصحة العالمية.

وأوضح غطاطى، أن هناك العديد من الآليات للتواصل مع المواطنين بشكل عام، ولكن خلال الفترة الأخيرة تم زيادة نسبة التواصل من خلال وسائل التواصل الاجتماعى، الفيس بوك، وجروب للواتس آب، والتوصل المباشر في الحالات القصوى والحرجة جدا، ولكن بدون ان يكون هناك تجمعات كبرى، مؤكدا أن التواصل بهذا الشكل قائم منذ بداية البرلمان، ولكن في ظل الظروف الراهنة تم الاعتماد عليه بشكل أساسى.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن التواصل مع الأجهزة التنفيذية يكون من خلال الهاتف، متابعا:" الوزراء بيردوا على التليفون وبيتم حل العديد من المشاكل ما يقرب من 90% منها بواسطة الهاتف وفى الحال"، وفيما يخص بعض الملفات، لفت إلى أنه سيتم التواصل مع مندوب الوزارة في مقر البرلمان، على أن يتم تسليم جميع الطلبات له، ويتسلم منه الردود، وذلك ينطبق على بعض المشاكل والملفات العالقة غير العاجلة.

Advertisements

وشدد عضو البرلمان، على ضرورة تنفيذ تعليمات منظمة الصحة العالمية، وعدم الخروج من المنزل إلا في حالات الضرورة القصوى، بالإضافة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة بشكل عاجل، وذلك للحفاظ على الحياة العامة، ولمضان عدم انتشار هذا الفيروس، وأن وسائل التواصل أصبحت حلا للتواصل ولعرض المشاكل وتلقى الحلول، وهناك الكثير من النواب يعتمدون عليها بشكل أساسى في حياتهم اليومية، وأصبحت هي الأداة المباشرة في التواصل.