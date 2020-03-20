شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة برلمانية بتقديم دعم مالى للمستشفيات المعنية برعاية "مصابى كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، مبادرة فى سياق التكافل والتكاتف الاجتماعى لدعم المستشفيات المعنية بعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، لتقديم يد العون فى توفير المستلزمات والتجهيزات لاستقبال المرضى .

وقال"أبو حامد" أنه وبالتزامن مع عيد الأم سأتقدم بدعم مالى لمستشفيات حميات العباسية باسم والدتى، مشيرا إلى أن والدته تفضل كل عام أن تكون هديتها متمثلة فى دعم مادى لأحدى المستشفيات التى تقوم برعاية الأمراض الصعبة .

وشدد "أبو حامد" على ضرورة قيام كل مقتدر بتقديم دعم مالى أو معنوى حسب مقدرتة فى إطار التكاتف الاجتماعى، نظرا لما تمر الدولة فى الوقت الحالى ولمساندة المصريين لتجاوز المحنة .

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وأوضح أن الدولة عليها بث وحث رجال الأعمال والمقتدرين من خلال حملات دعائية على التحرك من أجل دعم المصريين وتقديم يد العون بالتخفيف عليهم من أعباء وإن كانت فى شكل توزيع دعم سلعى أو تخصيص مالى بالمستشفيات أو خفض الإيجارات بالعقارات والمحال أو غيرها.

يذكر أن الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم أوصت من خلال تقرير المؤشر بضرورة الاستباق وإصدار فتاوى تتلاءم مع الظروف والأحداث الراهنة، ومنها حكم التجمعات العائلية للاحتفال بعيد الأم فى ظل انتشار فيروس كورونا، وحكم النزول للأسواق والمحال التجارية لشراء الهدايا مع انتشار هذا الوباء المميت، وحكم السفر والتنقل داخل الدولة من أجل تلك المناسبة.

وأكدت الأمانة أن إصدار فتاوى تتعلق بكل ما سبق تندرج تحت اسم (فتاوى الواقع) لتساير الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها المؤسسات المعنية الساعية حثيثًا لانحسار الوباء، كما أن تلك الفتاوى لا تتعارض مع الأحكام التى تبيح الاحتفال بتلك المناسبة الاجتماعية، وستكون فتاوى مؤقتة تنتهى بانتهاء أزمة فيروس كورونا، داعين الله أن يصرفه عن كل البلاد والعباد.