شكرا لقرائتكم خبر عن #حكومة_قطر_تنشر_كورونا.. قطريون يفضحون استهتار نظام الحمدين بحياتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش الشعب القطري معاناة كبيرة بسبب تدنى أداء الحكومة القطرية في التعامل مع أزمة فيروس كورونا الجديد، وعدم الاهتمام بالإجراءات الوقائية في المطارات والمصالح الحكومية، والتفرغ للمكايدات السياسية وتلفيق الأكاذيب للدول العربية فقط.

ووسط تكتم الأجهزة الرسمية عن عدد حالات الوفيات والإصابات بالوباء العالمي، تتسرب تقارير عالمية عن أن الدوحة هي الأكثر تضررا من انتشار الفيروس المستجد، بسبب حالة التخبط والارتباك اللذان يعانى منهما تنظيم الحمدين.



هاشتاج حكومة قطر تنشر كورونا



تعليقات الهاشتاج

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الأخبار والفيديوهات لحالة التخبط التي تعيشها الحكومة القطرية في التعامل مع الأزمة العالمية مما يهدد حياة الشعب القطري، وتفاعلا مع هذه الفيديوهات المنتشرة تصدر هاشتاج بعنوان "حكومة قطر تنشر كورونا"، ترند تويتر في مصر، حيث احتوى الهاشتاج على الكثير من الفيديوهات التي تفضح كوارث التعامل مع الركاب في مطار الدوحة، وروايات من مواطنين قطريين عن تهديد حياتهم بسبب عدم وجود إجراءات وقائية من الوباء العالمي.

وتفاعل رواد "تويتر" مع هاشتاج حكومة قطر تنشر كورونا، فقال مغرد: "قطر في عالم لحالها عايشة وكأن الدنيا طبيعية.. العالم يعاني من المرض وقطر في سبات عميق او تجاهل ولا مبالاة"، وتغريدة ثانية: "حكومة قطر مشغولة بالسعودية وناسيه شعبها الفقير المسكين"، ونشرد مغرد آخر فيديو من مطار الدوحة لإجراءات استقبال المسافرين وعلق قائلا: "إلى هاذي الدرجة الاستهتار في أرواح الناس؟ ولا فيه أي وعي من خطورة فايروس كورونا اللي قتل الآلاف، تجمع المسافرين اللي جايين من دول موبئة في مكان واحد ولساعات طويلة بدون عزلهم".

في هذا السياق، ذكر موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أن مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، كشفت أن قطر بين الدول الأكثر تضررًا بفيروس كورونا (كوفيد - 19)، مؤكدةً أن الدوحة تشهد واحدة من أسوأ تفشٍّ للمرض بالمنطقة، وأضافت المجلة الأمريكية أن وزارة الصحة تكذب بشأن مدى تفشي الإصابات بالدولة، مشيرةً إلى أنها لا تقدم صورة واضحة بشأن الإصابات، فهي تفتقد للخبرة بالتعامل مع تفشي الفيروس؛ بسبب عدم قدرة تميم على إدارة الأزمة.



تعليقات هاشتاج قطر



جانب من الهاشتاج

وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن تفشي الفيروس القاتل في قطر يمثل كارثة بالشرق الأوسط، لافتةً إلى أنه أدى لانهيار الثقة الاجتماعية، بعد زعم وزارة الصحة إصابة 452 حالة فقط بفيروس كورونا.