شكرا لقرائتكم خبر عن عيد الأم فى زمن الكورونا.. مطهرات وكمامة أبرز هدايا النواب لأمهاتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن احتفالية عيد الأم هذا العام ستكون لها طابع مختلف وفريد من نوعه، تزامنا مع فيروس كورونا المستجد وفى ظل الدعوات لـ"الزم بيتك " للحد من انتشار المرض وحماية أكثر لكبار السن، منعا لالتقاط العدوى ، وهو ما يعني أن التواصل الالكترونى بما فيها مكالمات الفيديو كونفرانس ستتصدر وسائل المعايدة هذا العام بدلا من التجمعات والاحتفال.

كما أن دور وهيئات الإفتاء بالعالم ـأوصت بالابتعاد عن التجمعات أثناء شراء هدايا عيد الأم، وأوصت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم من خلال تقرير المؤشر العالمى، بضرورة الاستباق وإصدار فتاوى تتلاءم مع الظروف والأحداث الراهنة، ومنها حكم التجمعات العائلية للاحتفال بعيد الأم فى ظل انتشار فيروس كورونا، وحكم النزول للأسواق والمحال التجارية لشراء الهدايا مع انتشار هذا الوباء المميت، وحكم السفر والتنقل داخل الدولة من أجل تلك المناسبة.

وأكدت الأمانة أن إصدار فتاوى تتعلق بكل ما سبق تندرج تحت اسم (فتاوى الواقع)، لتساير الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها المؤسسات المعنية الساعية حثيثًا لانحسار الوباء، كما أن تلك الفتاوى لا تتعارض مع الأحكام التى تبيح الاحتفال بتلك المناسبة الاجتماعية، وستكون فتاوى مؤقتة تنتهى بانتهاء أزمة فيروس كورونا، داعين الله أن يصرفه عن كل البلاد والعباد.

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وطبقا لكل ذلك فستنعكس أيضا طبيعة الهدايا التى سيتقدم بها الأبناء لأمهاتهم على تزامن المناسبة مع وجود فيروس كورونا المستجد، وهو ما أكد عليه أيضا نواب البرلمان والنائبات الأمهات .

ووجه عدد من النائبات الأمهات بالبرلمان مطالبات لأبنائهن بالتزام المنازال وعدم التوجه للمولات التجارية لشراء الهدايا، كما طالبتهم بالاكتفاء بالتواصل الالكترونى،بينما أعلن النائب محمد أبو حامد بتقديم دعم مالى باسم والدته فى مستشفى حميات العباسية لصالح مصابى كورونا.

فيما أكدت النائبه دينا عبد العزيز، عضو مجلس النواب، أنها ستتقدم لوالدتها بهدية بجانب الهدية الأساسية لها تتمثل فى علبة مطهرات وكمامة وجوانتى للوقاية حال استقبالها لضيوف فى المنزل.