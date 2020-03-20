شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومى لحقوق الإنسان يشيد بإخلاء سبيل أعضاء القوى السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المجلس القومى للحقوق الإنسان، تقديره العالى للخطوة الهامة التى اتخذتها الدولة بإخلاء سيبل عدد من الشباب المحسوبين احتياطياً على ذمه بعض القضايا، مؤكدا أن تلك الخطوة تأتى فى أعقاب ما اتخذته الدولة من خطوات للارتقاء بحالة حقوق الإنسان، كما تأتى فى وقت تعرضت فيه جمهورية مصر العربية لعدد من الأزمات بما فيها الأزمة الحالية لفيروس كورونا وواجهتها الدولة بكفاءة عالية و تجاوب معها الشعب المصرى الذى أظهر مخزونه الحضارى عندما تعرض المواطن للخطر.

وأضاف المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى بيان له اليوم، أن إخلاء سيبل هذه المجموعات يفتح الباب لمزيد من إخلاء السبيل والإفراج عن الشباب الذين لم ينزلقوا فى استخدام العنف أو قضايا الإرهاب.

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وناشد المجلس القومى لحقوق الإنسان الشعب المصري كله وخصوصا الشباب، أن يدركوا مدى الحاجة إلى تكاتف الجميع حكومة وشعبا، لمواجهة هذه التحديات، وخاصة تحدى أزمة فيروس كورونا التى تحتاج إلى الالتزام الدقيق من الجميع بتعليمات الدولة لمقاومة الفيروس، مشيرا إلى أن إهمال أى فرد هو انتهاك للناس جميعا.