شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوفد: نبذل جهودًا كبيرة لمعاونة الدولة فى مواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، المتحدث الرسمي باسم الحزب، رئيس اللجنة العامة لوفد القليوبية، حملة توعية بخطر فيروس كورونا القاتل في مدن ومراكز المحافظة، استهدفت توعية المواطنين بأسباب الإصابة بالفيروس وطرق تجنبه والوقاية منه، مؤكدا أن الحملة تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، لمساندة الدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مشددًا على أن الحزب يبذل جهوده لمعاونة أجهزة الدولة لتحقيق الهدف المنشود ومحاصرة المرض.

وانطلقت الحملة اليوم الجمعة، في مركز شبين الكوم وقرية العرب، لتستكمل نشاطها غدًا السبت في بنها و طوخ وشبرا، حيث شاركت لجان الشباب والإعاقة والمواطنة في محافظة القليوبية، في توزيع وبروشور توعوية، يحمل إرشادات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، والإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بالمرض، تحت شعار "الوقاية خير من العلاج.. الصحة نعمة فحافظ عليها"، و2000 حقيبة تحمل بداخلها بعض الأدوات الطبية المستخدمة في الوقاية من خطر الإصابة بالفيروس وهي: "لتر كلور – 2 علبة مناديل كبير – 2 صابونة معقمة".

ويتم توزيع الحقائب عبر بعض الصيدليات والمحلات مجانًا، وهي صيدلية الدكتورة سميرة بشارع الشلح بالصوالحة، ومكتبة طارق بجوار مسجد النصر بالصوالحة، وصيدلية الدكتور علي القرش ع الشارع العام بالصوالحة، وصيدلية الدكتور إسلام حجازي الشويحي بالصوالحة، وصيدلية عصام ربيع أمام مسجد الصحابة، ومحل ضجة أول شارع أبو يونس، وصيدلية الدكتورة سميرة بعرب التربة أمام مسجد أبو عامر، وصيدلية الدكتور أحمد عبدالحكيم بعرب التربة.

كما قام عدد من شباب حزب الوفد، بتطهير بعض المساجد والأماكن العامة للمساهمة فى تعقيمها كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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وأكد "الهضيبي" أن الحملة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، لمساندة الدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مشددًا أن الحزب يبذل جهوده لمعاونة أجهزة الدولة لتحقيق الهدف المنشود ومحاصرة المرض.

وأضاف نائب رئيس حزب الوفد أن ذلك يأتي انطلاقا من المسؤولية المجتمعية، وإيمانا بأن الطريق الوحيد للنجاة هو التكاتف والتضامن بين الجميع من أجل الوقوف يدا واحدة للتخلص من تفشي هذا الفيروس.

ودعا المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، المجتمع الدولي إلى التكاتف والاتحاد في مكافحة هذا الوباء، كما اتحد في الحرب على الإرهاب، مثمنًا دور مصر في تقدم الصفوف لدفع أية أخطار قد تواجه الإنسانية، فكانت رأس السهم الذي اندفع نحو إعلانها قيادة الحرب على الإرهاب نيابة عن العالم، ثم كانت رأس السهم أيضًا الذي سارع وبادر في دعم دولة الصين ومؤازرتها في موقفها الصعب تجاه مكافحة الفيروس القاتل.

ودعا "الهضيبي" الشعب المصري بضرورة توخي الحذر واتباع تعليمات منظمة الصحة العالمية، والإرشادات الاحترازية التي تؤكدها الدولة، وتجنب التجمعات، وكذلك عدم الانسياق خلف الشائعات، والاستماع لصوت الدولة، والبيانات الرسمية، تجنبًا لاستغلال المتربصين بأمن مصر الحدث الخطير لصالحهم وتحقيق أهداف شيطانية تهدد أمن واستقرار الوطن.