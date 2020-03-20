شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الحرية المصرى يطلقون حملة توعية بمركز بلقاس للوقاية من الكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع شباب حزب الحرية المصرى بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، خطة للقيام بحملات للتوعية والوقاية من فيروس كورونا، وتعريف المواطنين بخطوات اتباع النظافة الشخصية ومنع التقاط العدوى.

وقرر شباب الحزب بأن تشمل الحملات مختلف قرى مركز بلقاس، وقد بدأت الحملة داخل قرية المعصرة، حيث قام شباب الحزب بتوزيع عدد من الكمامات ومنشورات توعيه وتعقيم عدد من المساجد .

وأشاد الدكتور صلاح حسب الله ، رئيس حزب الحرية المصري، بمبادرة حزب الحرية بأمانة مركز بلقاس، موجها التحية لشباب الحزب على هذه الحملات، مطالبا من جميع أمانات حزب الحرية المصرى على مستوى الجمهورية القيام بحملات توعية للوقاية من فيروس كورونا .

وقال " حسب الله " أنه سيتم تكريم شباب حزب الحرية بأمانة مركز بلقاس فى احتفال سيتم إقامته داخل الامانة المركزية للحزب بالقاهرة بعد مرور أحداث فيروس كورونا، متوجها بالدعاء الى الله أن يقى مصر وشعبها والعالم كله من هذا الفيروس الخطير.

ووجه "حسب الله " التحية والتقدير إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان جميع القيادات والعاملين بوزارة الصحة من أطباء وتمريض على جهودهم الكبيرة فى مواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

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يذكر أن الحزب نظم أكثر من حملة على مستوى محافظات الجمهورية وقام بتوزيع كمامات على المواطنين وتشكيل فرق تعقيم للمنشأت الحيوية والمحال التجارية .