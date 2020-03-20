فيديو .. "مستقبل وطن" يوزع الكمامات علي المواطنين فى التجمع لمواجهة كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل حزب مستقبل وطن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فى محافظة القاهرة، أعمال التوعية التطهير والتعقيم المستمر لكافة المواقع الخدمية، والأماكن الحيوية، والمنشآت العامة، والمساجد، والكنائس، وتوزيع الكمامات والقفازات الطبية، والبوسترات للتوعية وبث رسائل توعية عن فيروس كورونا المستجد وأعراضه وطرق الوقاية منه، في التجمع الخامس، وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، وتحت رعاية النائب محمد ماهر أمين الحزب بالمحافظة. Advertisements

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