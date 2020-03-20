القنيطرة..السلطات تقتحم وحدة إنتاج تصنع منتوجا مزورًا وتبيعه للناس على أنه معقم يدين!

اكتشفت السلطات المحلية بمدينة القنيطرة، اليوم الجمعة، وجود منتج يباع بالأسواق يتضمن مواد مصنعة “مزورة” تقدم للمستهلك على أنها معقمة للأيدي والأسطح.

وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية أن السلطات المحلية بالقنيطرة، وفي إطار الجولات التي تقوم بها مصالح المراقبة وتتبع تموين السوق التابعة لعمالة المدينة، عاينت عرض منتوج جديد مصنع بوحدة إنتاجية متواجدة بالمنطقة الصناعية بير الرامي، والذي يباع على أنه مادة معقمة.

وقامت لجنة مختلطة بتفتيش هذه الوحدة الإنتاجية حيث تبين أن المنتوج المذكور يصنع في ظروف غير صحية ولا يتوفر على معايير الجودة والسلامة الصحية المطلوبة، كما أن الشركة لا تتوفر على الترخيص اللازم من السلطات المختصة.

وحسب البلاغ فقد تم حجز المواد المصنعة وإرسال عينات للمختبر قصد إنجاز تحاليل عليها، مع إغلاق هذه الوحدة الإنتاجية كما تم فتح تحقيق قضائي في الموضوع.