على خطى المغرب.. السعيد يعلن عن حجر صحي كامل في تونس

على خطى المغرب، أعلن الرئيس التونسي قيس السعيد، اليوم الجمعة، عن حجر صحي كامل في البلاد، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة في وزارة الصحة التونسية نصاف بن علية، إنه تم تسجيل 10 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 54 حالة.

وأشارت بن علية، في مؤتمر صحفي، إلى أنه تم تعافي أول مصاب بكورونا في البلاد، موضحة أن الإصابات “لـ36 حالة وافدة من خارج البلاد، و18 محلية”.

ولفتت إلى أن “مجموع من تم إخضاعهم للحجر الصحي بلغ 8787 مشتبها فيه، 5628 منهم أتموا الفترة، و3159 لا يزالون تحت المراقبة الصحية”.