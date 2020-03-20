رغم التحذير من التجمعات.. محطة “ولاد زيان” تكتظ بالمسافرين -صور

تشهد المحطة الطرقية “أولاد زيان” في مدينة الدار البيضاء، صباح اليوم الجمعة، اكتظاظا غير مسبوق من طرف المواطنين، الراغبين في السفر، بينما يدعو المسؤولون المغاربة إلى اجتناب التنقل، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى.

وفي هذا السياق، حذر عدد من المهنيين في المحطة الطرقية “أولاد زيان” المواطنين من التنقل، والاكتظاظ، من أجل حماية أنفسهم من فيروس كورونا.

وعبر عبد العالي الخافي، عن اللجان العمالية المغربية لقطاع النقل الطرقي للمسافرين، في تصريحه لـ”اليوم24″، عن قلقه من إقبال المواطنين على السفر في هذا الوقت الحرج، الذي يمر منه المغرب، في ظل غياب الوعي، والاستهانة بالأمر لدى بعض بما تفرضه الوقاية، والحذر في إطار إجراءات اليقظة، والمراقبة.

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وأضاف المتحدث ذاته أن السائقين، ومساعديهم في محطة أولاد زيان، قلقون من إصابتهم بعدوى فيروس كورونا، بسبب هذا الإقبال على السفر من طرف المواطنين المبالغ فيه.

يذكر أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا، وصلت صباح اليوم الجمعة إلى 66 حالة مؤكدة، وارتفعت الوفيات إلى ثلاث حالات، فيما لا يزال عدد الحالات المتماثلة للشفاء مستقرا في حالتين.

ويستعد المغرب، مساء اليوم، للدخول في حالة طوارئ صحية، ابتداء من الساعة السادسة، لوقف سلسلة انتشار عدوى فيروس كورونا.