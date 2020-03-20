عاجل..المغرب يسجل 8 حالات جديدة من الإصابة بكورونا 6 منها في مكناس

لا زال المغرب يسجل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ساعات قبل دخول حالة الطوارئ الصحية حيز التنفيذ.
وقالت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، إنها سجلت ثمانية حالات جديدة منها 6 مكناس، واحد سلا، وواحدة القنيطرة، وبذلك يكون عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد 74 حالة.
وكان المغرب قد سجل اليوم ثالث حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، والأولى في صفوف غير المسنين، حيث يبلغ ثابث ضحية للفيروس في المغرب أقل من أربعين سنة.
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