النيابة العامة تقرر متابعة “أبو النعيم” في حالة اعتقال

قررت النيابة العامة، اليوم الجمعة، متابعة الشيخ السلفي المعروف “أبو النعيم”، بعدما كان قد تم توقيفه يوم الثلاثاء الماضي بسبب فيديو على اليوتيوب، بشبهة تحريضه على العنف وترويج خطاب الكراهية.

وقالت مصادر، إن النيابة العامة قررت متابعة أبو النعيم اليوم الجمعة، في حالة اعتقال.

وفتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الثلاثاء الماضي، بحثا قضائيا في حق الشيخ السلفي المعروف ب”أبو النعيم”، بشبهة التورط في التحريض على الكراهية وتهديد المواطنين والمواطنات بارتكاب أفعال تنظوي على المس بالنظام العام؛وفق ما ورد في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن “أبو النعيم” ظهر في شريط فيديو منشور على شبكات التواصل الاجتماعي، وهو يدلي بتصريحات تتضمن تحريضا على العنف والكراهية، وتتضمن عناصر تأسيسية لأفعال إجرامية تنطوي على المس الخطير بالنظام العام، فضلا عن تسفيه وتبخير جهود السلطات العمومية لمكافحة وباء كورونا.

وكان “أبو النعيم” قد بث مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي يعارض فيه قرار الدولة إغلاق المساجد بسبب وباء “كورونا”، و”يكفر” فيها الدولة بسبب هذا القرار.