أطر وزارة أمكراز يتبرعون لصندوق “كورونا”.. المديرون براتب كامل وأعضاء الديوان بنصف الراتب

في سياق التعبئة الوطنية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، أطلق أطر وزارة الشغل والإدماج المهني، اليوم، مبادرة للمساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس “كورونا”.

وحسب المبادرة، فإن المساهمة حددت براتب شهر واحد بالنسبة إلى كل من المديرين العامين للمؤسسات العمومية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ومدير ديوان الوزير، والمفتش العام للوزارة.

وتقررت المساهمة بنصف راتب شهر واحد بالنسبة إلى كل من مديري الإدارة المركزية، وأعضاء ديوان الوزير، والمديرين الجهويين للوزارة.

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كما أن باقي أطر الوزارة منخرطون بتلقائية في هذه التعبئة الوطنية، والمساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة “فيروس كورونا”.

وسيخصص الصندوق الخاص بتدبير جائحة “فيروس كورونا”، من جهة للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات، والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة، أو المعدات، والوسائل، التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال.

ومن جهة أخرى، سيتم رصد اعتمادات هذا الصندوق لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال مجموعة من التدابير، التي ستقترحها الحكومة، لاسيما فيما يخص مواكبة القطاعات الأكثر تأثرا بفعل انتشار فيروس كورونا، كالسياحة، وكذا في مجال الحفاظ على مناصب الشغل، والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة”.