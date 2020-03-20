أشهر تمثال في البرازيل يضيء بألوان علم المغرب وأعلام أخرى – فيديو

انعكس ضوء أعلام الدول، التي سجلت فيها حالات إصابات بكورونا، على تمثال المسيح الفادي، الشهير بالبرازيل، وكان من بينها علم المغرب، الذي سجل 66 إصابة إلى حدود صباح اليوم الجمعة.

وتزين التمثال المذكور، أمس الخميس، بما يفوق 165 علما للدول، التي وصلها فيروس كورونا، من بينها البرازيل، حيث يوجد التمثال في مدينتها الشهيرة، ريو ديجانيرو.

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وقد تم إغلاق باب زيارة التمثال كإجراء احترازي مؤقت لمواجهة تفشي فيروس كورونا في البرازيل.

وسجلت البرازيل إلى حدود الساعة 428 حالة إصابة، مع 4 وفايات، علما أنها سجلت أول إصابة، في 26 فبراير الماضي.

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