قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، صباح اليوم الجمعة، إننا فقط في بداية الأزمة، بشأن فيروس كورونا، وأضاف: “إنه سباق مع الزمن لمكافحة الفيروس، ويجب أن نكون قادرين على التحرك”.
وأضاف ماكرون “أن فرنسا لا تزال في بداية أزمة الفيروس التاجي، وهي في سباق للحد من تقدمه”.
وقال ماكرون، في بداية اجتماع للأزمة في وزارة الداخلية: “نحن في بداية هذه الأزمة. لقد اتخذنا إجراءات استثنائية لاستيعاب الموجة الأولى، لكننا بدأنا سباقا ضد الفيروس. يجب أن نعيد تنظيم أنفسنا في كل لحظة”.
وكانت وزارة الصحة الفرنسية قد سجلت، خلال 24 ساعة الماضية 108 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد، في ظل ارتفاع يومي لعدد ضحايا العدوى، منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.
وقال مدير الصحة، جيروم سولومون، في مؤتمر صحفي، أمس الخميس، إن “عدد الإصابات يتضاعف كل أربعة أيام”، مضيفا أن الفيروس ينتشر في فرنسا “بسرعة، وبشكل مكثف”، حيث ارتفع العدد إلى 372 حالة وفاة إلى حدود الساعة.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الفرنسي ماكرون: نحن فقط في بداية الأزمة ونسابق الزمن لمكافحة فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.