الرئيس الفرنسي ماكرون: نحن فقط في بداية الأزمة ونسابق الزمن لمكافحة فيروس كورونا

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، صباح اليوم الجمعة، إننا فقط في بداية الأزمة، بشأن فيروس كورونا، وأضاف: “إنه سباق مع الزمن لمكافحة الفيروس، ويجب أن نكون قادرين على التحرك”.

وأضاف ماكرون “أن فرنسا لا تزال في بداية أزمة الفيروس التاجي، وهي في سباق للحد من تقدمه”.

وقال ماكرون، في بداية اجتماع للأزمة في وزارة الداخلية: “نحن في بداية هذه الأزمة. لقد اتخذنا إجراءات استثنائية لاستيعاب الموجة الأولى، لكننا بدأنا سباقا ضد الفيروس. يجب أن نعيد تنظيم أنفسنا في كل لحظة”.