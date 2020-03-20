ثالث ضحية للفيروس في المغرب.. الإعلامي بلال مرميد يفقد رفيقه بسبب “كورونا”

كشف الإعلامي بلال مرميد، اليوم الجمعة، أن الحالة الثالثة المعلن عن وفاتها اليوم بالمغرب، بسبب فيروس كورونا، تخص صديقه، معبرا عن تأثره لوفاته.

ونشر مرميد على حسابه الفيسبوكي تدوينة قال فيها :”لم يعد الأمر بالنسبة لي مرتبطا بأناس ٱخرين من بلدان أخرى، يلقون حتفهم بسبب الفيروس اللعين. الأمر الٱن مختلف تماماً، لأن ثالث الضحايا صديق كبُر في نفس المكان الذي كبرت فيه. تقاسمنا الهواء والأرض وعبرنا من نفس الأزقة، وتناقشنا حول مئات المواضيع، وتبادلنا الابتسامة لٱلاف المرات. وداعاً صديقي”.

وحرص صاحب برنامج المواجهة مع بلال مرميد الذي يبث على “ميدي 1 تيفي”،على حث متابعيه على ملازمة المنازل، وختم تدوينته قائلا:”رجاء ارحمونا ببقائكم في بيوتكم”.

وسجل المغرب 3 وفايات نتيجة إصابة أصحابها بفيروس كورونا، اثنتان متقدمتان في السن، والثالثة التي تحدث عنها بلال مرميد لشاب يبلغ من العمر 39 سنة، في حين شفيت حالتان، أما بقية الماصبين من أصل 66 (الحصيلة الحالية) فلازالوا يخضعون للحجر بالمستشفيات.