لجنة الصحة: استمرار تجاهل المجتمع العربي نتائجه خطيرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت لجنة الصحة القطرية المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية إنه "في وقت الأزمات تمتحن القيادة، وفي معركتنا ضد فيروس كورونا الذي لا يميز بين عرق أو دين أو جنس، نتكاتف جنبا إلى جنب في معركتنا للحد من انتشاره مع كل العالم لأننا نقدر ونحب الحياة".

ووجهت اللجنة التحية إلى كل الطواقم الطبية المتواجدة في خط المواجهة الأول مع الفيروس، وقالت إنه "نعتز بهم ونقدر عملهم جميعا، ونشد على أيدي الآلاف من أبنائنا وبناتنا الأطباء والطبيبات، الممرضين والممرضات وكل الطواقم الطبية العربية في جميع مستشفيات البلاد والذين يقومون بواجبهم على أكمل وجه".

وأضافت أن "مفتاح النجاح في محاربة انتشار هذا الفيروس يكمن في مدى قدرتنا على التعاون بين مؤسسات الدولة والشعب، قدرتنا على نقل المعلومات، صحيحة، سريعة وبلغة مفهومة. إن استمرار مؤسسات الدولة بتجاهلها لـ20% من السكان تعتبر انتهاكا صارخا لقانون صحة الشعب وانتهاكا لكل المعايير الأخلاقية صحيا واجتماعيا وسياسيا. يجب أن تتوقف فورا حملات التحريض والتفريق الرسمي والإعلامي ضد المجتمع العربي. للأسف الشديد، ورغم طلباتنا المتكررة لوزارة الصحة وللمؤسسات الأخرى (الأمن الداخلي، التأمين الوطني، التربية، الاقتصاد مكاتب العمل...) ما زلنا نرى أن التجاهل مستمر. الإرشادات في اللغة العربية تأتي متأخرة، وبترجمة متعثرة. الإعلانات الحكومية الرسمية التي تبث في القنوات المختلفة خلال اليوم وبما فيها النقاش العام حول الموضوع ليست مترجمة إلى العربية ولا تصل إلى المواطن العربي، فسلطة البث ‘مكان’ الناطقة بالعربية تقوم ببث مسلسل تركي في الوقت الذي يقوم رئيس الحكومة والوزارات الأخرى بتمرير التعليمات إلى مواطني الدولة باللغة العبرية في القنوات الأخرى وبهذا يبقى الـ20% من السكان مغيبين تماما. إضافة لذلك فإن قنوات البث العبرية لا تشارك متحدثين وأطباء ومختصين عرب حول الموضوع ولا تترجم ما يبث من لقاءات مع مختصين، وهكذا تنتج دائرة متكاملة من تجاهل المواطنين العرب حكوميا وإعلاميا وشعبيا. ولهذا فمن الطبيعي أن قسما من التعليمات لا تصل إلى المجتمع العربي تباعا وبصورة سلسة، وبدلا من تصحيح هذه الأمور يخرج علينا رئيس الوزراء قلقا ومتهما للمجتمع العربي. على عكس هذه الأقوال وبالرغم من كل التعتيم والتجاهل إلاّ أن مجتمعنا يتصرف بشكل رائع ومسؤول".

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وأشارت اللجنة إلى أنه "في هذه الظروف الخطيرة نرفض أن نكون على الحياد، ولذلك تجندنا كأجسام تطوعية، اللجنة القطرية للصحة، القائمة المشتركة، اللجنة القطرية، جمعيات ومؤسسات مهنية وأخصائيين بهدف جسر الفجوات وتلبية احتياجات المجتمع العربي الملحة، ولكن للأسف فإن هذا غير كاف بالتأكيد. الأزمة كبيرة وهناك حاجة للتعاون وإلى التفات المؤسسات الحكومية والوزارات للمجتمع العربي من خلال مشاركة قياداته في إدارة الأزمة ومن خلال تحسين أدائها وطرق التواصل وتوصيل التعليمات مباشرة وبشكل سليم. للأسف الشديد توجهنا بهذه الروح لأصحاب الشأن في المؤسسات المختلفة ولم نلق تجاوبا لائقا".

وعن محاولاتها للعمل على إرشاد المجتمع العربي، قالت لجنة الصحة القطرية: "نحن في اللجنة القطرية للصحة نحاول قدر المستطاع وبالإمكانيات الضئيلة الموجودة بناء مواد ومضامين وإرشادات، ترجمة التعليمات، جمع القدرات من أصحاب الاختصاص وتشبيك الأطر المختلفة بين مجتمع مدني وسلطات محلية وتشجيع المبادرات المحلية لنشر الوعي، ولكننا ننبّه هنا أن تجاهل المجتمع العربي واحتياجاته هو استمرار لنهج تجاهل قائم منذ سنوات، ونحذر من أن استمرار هذا النهج وهذه السياسية في خضم هذه الأزمة ستكون نتائجه خطيرة على حياتنا جميعا".

وختمت اللجنة بالقول: "نحذر كل أصحاب الشأن من استمرار نهج التجاهل للمجتمع العربي واستمرار اللامبالاة في التعامل مع احتياجات مجتمعنا، مثل نقص في المعلومات في اللغة العربية أو تأخير ظهورها، انعدام الحتلنات، انعدام الشراكة والمشاركة في المعلومات هي فشل خطير لجميعنا، كما أننا نحذر من أننا لا نقبل أي اتهامات بالغمز واللمز ضد المجتمع العربي الذي يعمل كل ما في استطاعته لعبور هذه الأزمة بسلام".