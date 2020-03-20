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إصابة وزير التعليم في بوركينا فاسو بكورونا

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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة وزير التعليم في بوركينا فاسو بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت سلطات بوركينا فاسو اليوم عن إصابة وزير التعليم الوطني ستانيسلاس وارو بفيروس كورونا الجديد.

وقالت وزارة التعليم البركينابية في بيان : إن نتائج التحليل أظهرت إصابة الوزير بهذا الفيروس القاتل .

وكانت بوركينا فاسو قد أعلنت قبل يومين عن تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، وإصابة 27 آخرين.

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