شكرا لقرائتكم خبر عن جاكرتا تعلن حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن حاكم العاصمة الإندونيسية جاكرتا، أنيس باسويدان اليوم حالة الطوارئ بالمدينة لمدة أسبوعين ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا. وقال حاكم المدينة في مؤتمر صحفي : إن قطاع الترفيه سيتوقف اعتبارا من يوم الاثنين، وسيجري فرض قيود على وسائل النقل العام، كما حث الشركات على السماح لموظفيها بالعمل من منازلهم .

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