شكرا لقرائتكم خبر عن حظر تجول في الأردن بدءًا من صباح غدِ والان نبدء بالتفاصيل
وقال وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة في تصريح صحفي : إن كل من يخالف الأمر سيعقاب بالحبس مدة سنة، مؤكدًا أن الدول التي نجحت بحماية مواطنيها هي التي التزم شعبها بعدم الخروج من المنازل.
وبموجب الحظر ستغلق جميع المحلات في مناطق الأردن كافة، على أن يتم الإعلان يوم الثلاثاء المقبل عن أوقات محددة تسمح للمواطنين من قضاء حوائجهم الضرورية وبالآلية التي ستعلن في حينه .
واستثنى الحظر الأشخاص المصرح لهم من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع الذين تقتضي طبيعة عملهم إدامة المرافق العامة .
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