اخبار العالم

كورونا يصل القمر .. «ناسا» تعلق مهمة «أرتميس»

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يصل القمر .. «ناسا» تعلق مهمة «أرتميس» والان نبدء بالتفاصيل

علقت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) العمل على بناء الصاروخ ومركبات "أوراين" لمهمتها المأهولة إلى القمر "أرتميس" بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المجتمع.

وأوضح رئيس الناسا جيم برايدنستاين في تصريح له، أن وكالة الفضاء ستغلق منشأة ميتشود في نيو أورلينز حيث يبنى الصاروخ، إضافة إلى مركز ستينيس الفضائي القريب, مشيرًا إلى تأكيد حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا بين فريق العمل في ستينيس.

وقال : ستعلق ناسا مؤقتا إنتاج الصاروخ ومركبات أوراين واختبارهما، وستباشر فرق ناسا والمتعهدون إغلاقا منظما يبقي كل الأجهزة في حال سليمة حتى تمكنهم من استئناف العمل .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كورونا يصل القمر .. «ناسا» تعلق مهمة «أرتميس» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا