شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يصل القمر .. «ناسا» تعلق مهمة «أرتميس» والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس الناسا جيم برايدنستاين في تصريح له، أن وكالة الفضاء ستغلق منشأة ميتشود في نيو أورلينز حيث يبنى الصاروخ، إضافة إلى مركز ستينيس الفضائي القريب, مشيرًا إلى تأكيد حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا بين فريق العمل في ستينيس.
وقال : ستعلق ناسا مؤقتا إنتاج الصاروخ ومركبات أوراين واختبارهما، وستباشر فرق ناسا والمتعهدون إغلاقا منظما يبقي كل الأجهزة في حال سليمة حتى تمكنهم من استئناف العمل .
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