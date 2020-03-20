القضاء يوجه بالقبض على كل من يخالف حظر التجوال او يستهين بخطر كورونا

وجه مجلس القضاء الاعلى، الجمعة، بالقبض على كل من يخالف حظر التجوال او يستهين بخطر كورونا. وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "على الجهات الأمنية بكافة عناوينها ضرورة تنفيذ أعمام مجلس القضاء الأعلى الخاص بالقبض على كل من يخالف حظر التجوال ويستهين بخطر ڤايروس كورونا او يشجع الآخرين على الاستهانة بهذا الخطر". واضاف ان "المجلس وجه قضاة التحقيق الخفر بتوقيف المخالفين للقانون وإحالتهم للمحكمة المختصة لإجراء محاكمتهم وفق القانون".

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