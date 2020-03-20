كربلاء توجه باستخدام القانون ضد المخالفين لقرار حظر التجوال في المحافظة

وجه محافظ كربلاء نصيف الخطابي، الجمعة، باستخدام القانون ضد المخالفين لقرار حظر التجوال في المحافظة. وقال الخطابي في حديث لـ الخليج 365، "وجهنا القوات الامنية في كربلاء باستخدام القانون ومحاسبة كل من يخرق قرار حظر التجوال". وطالب الخطابي "جميع القطعات الأمنية بمحاسبة من يخرق حظر التجوال"، مشيرا الى ان "تشديد الأجراءات جاء لعدم التزام بعض المواطنين بقرار حظر التجوال".

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