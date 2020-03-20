بعد حجر حالة مشتبه بها بالرفاعي .. اجراءات لخلية الازمة بالاتفاق مع شيوخ القضاء

وذكرت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "قائممقام قضاء الرفاعي وكالة كاظم الطوكي عقد اجتماعاً طارئاً في ديوان قائممقامية قضاء الرفاعي اليوم بحضور عدد من الشخصيات وشيوخ ووجهاء القضاء".واضاف البيان ان "المجتمعين اتفقوا على "غلق جميع الشوارع المؤدية الى المدينة بصبات بإستثناء شارع الملعب وصيدا للحالات الطارئة، وتواجد أجهزة طبية لفحص الحرارة مع اسعافات منتشرة داخل شوارع المدينة والأحياء".

واشار الى انه "تقرر غلق المقاهي والمطاعم وتحويل المخالفين الى القضاء لفرض الغرامات على المخالفين تصل الى 100 مليون دينار عراقي، والتبليغ بمكبرات الصوت في الجوامع والحسينيات".

واوضح البيان، ان "المجتمعين قرروا توقف مؤقت للتجمعات والمشيات العشائرية واقامة الأفراح والعزاء ويجب أن يكون مختصراً أو يؤجل الى وقت آخر".



واشار الى "الإبتعاد عن المسابقات الرياضية في الوقت الحالي لوجود حالة التعرق بين اللاعبين واصابتهم بالافلاونزه وهذا يقلل المناعة وقد يتعرضون للإصابة وغلق صالات الرياضة المغلقة والمفتوحه بكل أنواعها وسوف يتم احالة المخالفين الى القضاء".

وبين انه "تم تخصيص مجموعة من أبناء المدينة متكونه من ١٠٠ نفر بكل عدتهم وتجهيزهم الوقائي من المتطوعين، مستعدون للتوجه الى اي مكان تحتاجهم خلية الازمة للحالات الطارئة الإنسانية وكل حسب اختصاصه".

ودعا القائممقام بحسب البيان، جميع ابناء المدينة الى "التعاون مع الجهات الصحية و الامنية من اجل مكافحة هذا الفيروس القاتل".

