نائب يدعو الحكومة الى تمديد حظر التجوال في عموم العراق لاسبوع اخر

دعا عضو لجنة الصحة النيابية النائب عبدالحسين الموسوي، الجمعة، الحكومة الى تمديد حظر التجوال في عموم العراق لاسبوع اخر، فيما طالب المواطنين بالالتزام بتوصيات المرجعيات الدينية والحكومة وخلية الازمة بعدم التواجد في التجمعات.

وقال الموسوي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "حرصًا منا ومتابعةً لما يجري في الدول التي تصارع انتشار فايروس كورونا باجراءاتٍ اثبتت فاعليتها بنسبٍ جيدة، وبعد عودة زائري الامام موسى الكاظم عليه السلام الى محافظاتهم وانتهاء موسم الزيارة، وخوفاً من انتشار الفايروس ممن يشتبه بتعرضه له، ندعو الحكومة وخلية الازمة لتمديد أمر حظر التجوال في عموم العراق لأسبوع آخر".

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واضاف ان "هذه الدعوة جاءت كإجراء احترازي مهم ولإكمال مدة اسبوعين بحركة محدودة للمواطنين"، مطالبا "ابناء شعبنا الكريم بالتزام في توصيات المرجعيات الدينية والحكومة وخلية الازمة بعدم التواجد في التجمعات والتزام ما يصدر من الجهات المختصة".

يذكر ان قرار حظر التجوال المفروض على بغداد وباقي المحافظات ينتهي يوم الاثنين المقبل، وسط توقعات بتمديده مع ارتفاع المصابين بفايرس كورونا الى 193 اصابة