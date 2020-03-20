تنشر وكالة الخليج 365، صورا لشوارع بغداد وهي خالية تماما من حركة العجلات والمواطنين. وجاء ذلك بعدما اعلنت قيادة عمليات بغداد عن تنفيذها اجراءات صارمة بحق المخالفين لقرار الحظر لمنع انتشار وباء كورونا. واعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم الجمعة، عن اعتقال 27 مخالفا لقرار حظر التجوال في منطقة الشعب شمالي بغداد، فيما اشارت الى انها ستتخذ الاجراءات القانونية بحقهم. الصور ادناه بعدسة محمد السامرائي Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. بغداد الان بعد الاجراءات المشددة الخاصة بحظر التجوال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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