عبد المهدي: خطر كورونا مايزال محدقا بالعراق ويجب اخذ التحذيرات على محمل الجد

وقال عبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، :"أتقدم بخالص العزاء والمواساة الى ابناء شعبنا الكريم في ذكرى استشهاد الامام موسى بن جعفر عليهما السلام".

واضاف انه "مثل هذه الايام من كل عام يحيي شعبنا ومعه الشعوب المسلمة هذه المناسبة الأليمة ويستذكر المؤمنون مواقف الثبات على المبدأ والتحلي بالصبر والحلم وكظم الغيط التي عرف بها الإمام حتى استشهاده".



واوضح عبد المهدي، :"تمر هذه المناسبة وشعبنا يواجه تحدياً خطيرا جسيما هو تفشي فايروس كورونا في مختلف دول العالم واصابة ووفاة العديد من المواطنين الى جانب تحديات سياسية واقتصادية غير خافية عليكم".

واكد انه " رغم الجهود الكبيرة المبذولة لمواجهة هذا الوباء الكبير إلا إن خطره مايزال محدقا بالعراق ودول الجوار وبالبشرية جمعاء التي خسرت الآلاف من ابنائها مع تزايد عدد الاصابات والوفيات عدا الخسائر الاقتصادية الهائلة".



وتابع عبد المهدي انه"في الوقت الذي نشارك ابناء شعبنا حزنهم فإننا نشدد مرة اخرى على ضرورة الالتزام بالتوجيهات والارشادات الصحية وأخذ التحذيرات على محمل الجد وعدم الاستهانة بها ومنها تجنب التجمعات التي تعد وسطا ناقلا للعدوى ، والإلتزام بالقانون وبحظر التجوال الذي تقرر من أجل حماية ارواح المواطنين ووضع حد لتفشي هذا الوباء الخطير".

وبين ،:"نسأل الباري عز وجل ان يحمي شعبنا وشعوب العالم من كل سوء وان نتجاوز هذه المحنة بوعينا وتعاوننا والتزامنا لمنع انتشار الوباء وحفظ الأنفس".