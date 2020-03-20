الوطن اولا يحذر من كارثة في اماكن الاعتقال ويلوح بمقاضاة الجهات المسؤولة

حذر رئيس تحالف الوطن أولاً النائب مثنى السامرائي، الجمعة، من كارثة في اماكن الاعتقال بسبب اهمال تفشي كورونا، فيما لوح بمقاضاة الجهات المسؤولة في حال حصول ذلك.
وقال السامرائي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "الإهمال الذي يرافق انتشار المرض الخطير في العديد من أماكن الاعتقال ومباني السجون سيتسبب بكارثة إنسانية ستكون لها عواقب سيئة على سمعة البلاد في ملف حقوق الإنسان"، مبينا ان "ذلك يستدعي تحركاً عاجلاً وإجراءات جادة لمنع انتشار هذا المرض في السجون وبنفس الاهتمام بمكافحته خارجها".
وأوضح السامرائي أن "هناك العديد المؤشرات التي تؤكد أن الكثير من المعتقلين هم في طور الاتهام وأن الكثير من التهم الموجهة إليهم لا تستند إلى أدلة حقيقة، إذ تم اعتقالهم نتيجة تهم وجهها ما يعرف بالمخبر السري والذي ثبت أن أغلبها كيدية"، مشددا على ضرورة "حماية أرواح هؤلاء المعتقلين باعتبار أنها أمانة لحين ظهور براءة الأبرياء أو تجريم الجناة لينالوا جزاءهم العادل وفقا للقانون".
وأكد السامرائي أن "تعرض معتقلين للإصابة بمرض كورونا ووفاة عدد منهم نتيجة الإهمال قد يكون مدعاة لمقاضاة الجهات المسؤولة عن أماكن الاعتقال ومحاسبتها بتهمة الإهمال المتعمد"، مشيرا الى ان "ذلك يستوجب الإسراع بإطلاق سراح الأبرياء وتوفير العناية الصحية في تلك المباني بما يضمن سلامة المحتجزين مهما كانت اسباب احتجازهم".
واكد على "التزام العراق بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي اقرها الدستور العراقي بهذا الشأن".
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