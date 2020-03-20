بسبب كورونا..التحالف الدولي يبدأ سحب قواته من العراق

بدأ التحالف الدولي بقيادة اميركا، الجمعة، سحب قواته التدريبية من العراق بعد تعليق برنامج التدريب "كإجراء وقائي" من تفشي فيروس كورونا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول في التحالف في بغداد قوله، إن "الجيش العراقي علّق كل أنشطة التدريب في أوائل آذار الحالي، لتقليل مخاطر انتشار المرض بين قواته، بما في ذلك عمليات التدريب التي تقوم بها قوات التحالف لمساعدة القوات المحلية في قتال فلول تنظيم داعش".



وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، :"نحن في مرحلة تعليق أخرى، ونقول لأفرادنا إنه لا حاجة لوجودهم بينما ننتظر ما ستؤول إليه الأمور"، مؤكداً أن "التدريب سيستأنف عندما يستقر وضع الفيروس وحسب الضرورة".