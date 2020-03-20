التكنولوجيا في عصر كورونا.. هل تقود الجمهور للنجاة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - "سامسونج" تعقم هاتفك الذكي مجانا، "أمازون" تزيد رواتب موظفيها، الإيطاليون يحاربون في "كول أوف ديوتي"، أساليب وطرق تكنولوجية متعددة من أجل التغلب على فيروس كورونا المتفشي في دول العالم.

رغم الاتهامات الموجهة للتكنولوجيا بتقليل التواصل المباشر بين البشر، فإنها قد تتمكن من تلميع صورتها بفضل فيروس كورونا والحجر الصحي، لما توفره من نشاطات و"اجتماعات" وحتى العمل والدراسة عن بعد.

فماذا فعل الشعب الإيطالي؟

الحكومة الإيطالية فرضت حظرا صحيا على بلدات كاملة بسبب خطر انتشار فيروس كورونا، فكانت التكنولوجيا خير جليس لهم، إذ كشفت شركات الاتصالات عن زيادة كبيرة في استخدام الإيطاليين للإنترنت خلال الأيام الأخيرة بسبب اضطرارهم إلى البقاء في منازلهم لساعات طويلة، مع رصد إقبال هائل على ألعاب من أمثال "كول أوف ديوتي"، وجذبت أكثر من 6 ملايين مستخدم خلال أول 24 ساعة منذ طرحها في مطلع شهر مارس/آذار الحالي.

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وأطلقت شركة سامسونج خدمة جديدة لتنظيف وتعقيم الهواتف الذكية مجانا، في مسعى لمكافحة تفشي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، باستخدام ضوء الأشعة فوق البنفسجية لقتل الجراثيم والبكتيريا تماما مثل جهاز "صابون الهاتف" الذي طرحته شركة PhoneSoap لتعقيم الهواتف من البكتيريا.

أما شركة "أمازون" فلجأت لطريقة وحيلة مختلفة، إذ أعلنت توظيف 100 ألف عامل مخازن، وتوصيل طلبات في الولايات المتحدة للتعامل مع الزيادة الكبيرة في الطلبات عبر الإنترنت، مع قيام المستهلكين بالتسوق بكثافة تخوفا من تفشي فيروس كورونا، ليس هذا فحسب..

وقالت إنها ستنفق أكثر من 350 مليون دولار لزيادة أجور هؤلاء العاملين في الولايات المتحدة وكندا بمقدار دولارين في الساعة وبواقع جنيهين إسترلينيين في بريطانيا ونحو 2 يورو في الاتحاد الأوروبي حتى نهاية أبريل/نيسان.