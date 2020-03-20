تبرعات نجوم الرياضة تحاصر فيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تكاتف عدد هائل من الأندية ولاعبي كرة القدم مع المؤسسات الطبية والحكومية، من أجل المساعدة في التصدي لسرعة انتشار فيروس كورونا بمختلف أنحاء العالم، خصوصا قارة أوروبا.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أوروبا بؤرة الوباء المتفشي في مختلف بلدان العالم، لكثرة الحالات المصابة بالقارة العجوز خلال الآونة الأخيرة.

وكان نجوم منتخب ألمانيا على رأس المتضامنين مع الفاجعة التي أصابت بلادهم، بتبرعهم بمبلغ 2.5 مليون يورو، ليطلقوا حملة "نحن نساعد"، دعوا خلالها كل الشعب الألماني للإسهام بها.

كما أسهمت الأندية الإيطالية وبعض لاعبيها في التصدي للفيروس، نظرا لكون إيطاليا البلد الأوروبي الأكثر تضررا من الوباء العالمي.

وتبرع الصيني ستيفن زهانج رئيس نادي إنتر ميلان، بـ300 كمامة لجهاز الحماية المدنية الإيطالي، بينما أسهم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان، بمبلغ 91 ألف جنيه إسترليني.

وجاء الكوري الجنوبي سون هيونج مين، مهاجم توتنهام هوتسبير، على رأس المتبرعين من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز بإسهامه بنحو 68 ألف جنيه إسترليني.

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وأسهم الثنائي ساديو ماني وبول بوجبا لاعبا ليفربول ومانشستر يونايتد على الترتيب، بدفع 41 و27 ألف جنيه إسترليني لكل منهما.

أما نجمة التنس الرومانية سيمونا هاليب، فتبرعت بمعدات طبية لمساعدة بلادها لكبح الوباء، بينما أقدم المغربي وليد أزارو مهاجم الاتفاق السعودي، على تخصيص مبلغ مالي لإعانة 4 عائلات متضررة من الفيروس.

بينما تكفل المغربي الآخر عبدالرزاق حمد الله لاعب النصر السعودي، بمساعدة 1000 أسرة مغربية، ليسير مواطنه حميد أحداد لاعب الزمالك المصري المعار للرجاء البيضاوي، على خطاه.

وأعلن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، نية الفيفا في التبرع بنحو 10 ملايين يورو لمساعدة الدول المتضررة من الفيروس.



