"عصبة الثائرين".. ذراع إيران الجديدة في العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد هجومين صاروخيين استهدفا قاعدة التاجي العسكرية الأمريكية الواقعة شمال العاصمة بغداد، أعلنت مليشيا مجهولة تدعى "عصبة الثائرين" موالية لإيران عن مسؤوليتها عن الهجوم. واعتبرت صحيفة "كيهان لندن" المعارِضة التي تصدر بالفارسية من بريطانيا في تقرير لها، الثلاثاء، أن ظهور مليشيا "عصبة الثائرين" يشكل ذراعا عسكرية جديدة تقاتل بالوكالة لحساب النظام الإيراني، بغرض تنفيذ أجندته التوسعية بالعراق، حيث يسعى لمواصلة إثارة التوتر إقليميا.

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