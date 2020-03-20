بعد إقامة شعائر صلاة الجمعة.. النائب محمد أبو حامد يهاجم وزير الأوقاف: "وَلا تُلقُوا بِأَيدِيكُمْ إِلَى التَّهلُكَةِ"

شن محمد أبو حامد ، عضو مجلس النواب هجومًا عنيفًا على وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بسبب عدم إلغاء صلاة الجمعة وقفل المساجد، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وعدم تعريض حياة الملايين لخطر الإصابة بالوباء العالمي.

وكان محمد أبو حامد ، عضو مجلس النواب، طالب أمس وزارة الأوقاف بسرعة إصدار قرار لوقف صلوات الجماعة وصلاة الجمعة في المساجد، للحفاظ على حياة المصريين من انتشار عدوى فيروس كورونا، لافتا أنه مقارنة بالقرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الساعات الماضية لحصار الفيروس وخطورته، لابد من تعليق الصلاة في المساجد .



ودون عضو مجلس النواب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا: "فضيلة وزير الأوقاف نعم ربنا قال : “ قُل لَّن يُصِيبنَا إِلَّا مَا كَتبَ اللَّه لَنَا “ لكن لا يصح أبداً أن نبرر بها تعطيل الأخذ بالأسباب و إلا يبقى اسمه تواكل مش توكل ، و فضيلتك أكيدلما بتمرض بتروح للدكتور و لا إيه ؟ ، فضيلتك " وَ لا تُلقُوا بِأَيدِيكُمْ إِلَى التَّهلُكَةِ ".

ورد أبو حامد على أحد متابعيه عند طلبه بضرورة تحرك البرلمان سريعًا قائلًا: "في أكثر من بيان عاجل بهذا الخصوص لكن الوقت مش في صالحنا الأسبوعين القادمين همه أخطر أسبوعين لازم نتخذ كل التدابير عشان منعديش خط عدد الإصابات اللي نقدر نتعامل معه يا رب سلم أنا هوسا لمكتب رئيس الوزراء و ربنا يحمي بلدنا و العالم".

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تأثر خلال خطبة الجمعة اليوم، بمسجد ماسبيرو، أثناء دعائه لمصر بأن يحفظها من كل مكروه وسوء، وأثناء تضرعه إلى الله لكي ينقذ البشرية، من خطر فيروس كورونا.

وأكد الوزير خلال خطبته، أن الله جعل لرفع البلاء أسبابا ظاهرة وباطنة ينبغي الأخذ بها، ومن الأسباب الظاهرة الأخذ بالعلم، واحتياطات أهل الاختصاص، وتنفيذ التوجيهات التي تصدر من مؤسسات الدولة الرسمية، فطاعة ولي الأمر ومن يفوضه، أو ينوب عنه من مؤسسات الدولة الوطنية واجبة. حسبما نشر موقع "الوطن".

وألمح إلى قول الحق سبحانه وتعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم}، مطالبا بالاهتمام بالنظافة وغسل اليدين، واتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار الأمراض والأوبئة.

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ونصح أيضا بأن تكون الأسباب الباطنة نصب أعيننا، ومنها: حسن التوكل على الله تعالى، والدعاء والتضرع له (عز وجل)، وأن يحصن الإنسان نفسه بذكر الله تعالى، وبالصدقة حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم ): "حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، وأعدوا للبلاء الدعاء".

كما أكد الوزير في خطبته أن الأزمات والمواقف الحرجة هي التي تظهر معادن الناس وتظهر حقيقة أخلاقهم، فعلينا جميعا أن نتراحم فيما بيننا، وأن نبتعد كل البعد عن الأثرة، والأنانية وعن كل أنواع الاحتكار من البائع قصد رفع سعر السلع، يقول (صلى الله عليه وسلم): (لا يحتكر إلا خاطئ).

في سياق متصل، استخدم العاملون بماسبيرو أجهزة كواشف الحرارة على الحاضرين داخل المصلي، حيث جرى منع أي شخص يثبت وجود درجة حرارة عالية.

وكان محمد أبو حامد ، عضو مجلس النواب، طالب من قبل وزارة الأوقاف بسرعة إصدار قرار لوقف صلوات الجماعة وصلاة الجمعة في المساجد، للحفاظ على حياة المصريين من انتشار عدوى فيروس كورونا، لافتا أنه مقارنة بالقرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الساعات الماضية لحصار الفيروس وخطورته، لابد من تعليق الصلاة في المساجد .

وأضاف عضو مجلس النواب في تصريح صحفي، أن الوقت الحالي لا يحتمل مثل هذه الأمور، وأن انتقال العدوى فى المساجد سيكون سريعا، وخاصة فى الصلاة والسجود، ونحن نطالب وزير الأوقاف والحكومة المصرية بإصدار قرار سريع بتعليق صلاة الجمعة غدا وكل صلوات الجماعة.

وتابع أن الدولة تتخذ إجراءات احترازية على كل الاتجاهات، فلابد من وقف التجمعات والمخالطات في المساجد، مؤكدا أن كثيرا من الدول اتخذت قرارات تعليق الصلاة في المساجد، حفاظا على المواطنين، لافتا أن من مقاصد الشريعة الحفاظ على النفس، فتعليق الصلاة في الفترة الحالية هي حفاظ على النفس وعدم نقل العدوى بين المواطنين.