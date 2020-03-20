رئيس الجالية المصرية بألمانيا: إصابة أول مواطن مصري بفيروس كورونا في المانيا

كشف رئيس الجالية المصرية في ألمانيا علاء ثابت، عن "إصابة أول مواطن مصري بفيروس كورونا في أحد المستشفيات الألمانية، وذلك خلال تلقيه العلاج"، موضحاً ان "المواطن المصري يبلغ من العمر 30 عاماً، وقدم إلى ألمانيا للعلاج منذ 6 أشهر حيث كان يعاني من مشكلات في القلب وضيق في التنفس، وللمفارقة أنه كان من المفترض أن يغادر المستشفى التي يعالج فيها هذا الأسبوع، وقبل مغادرته وفقا للمعلومات التي حصلنا عليها من والده أنه تم الكشف عليه، وتبين أنه أصيب بفيروس كورونا داخل المستشفى".
ولفت ثابت الى "وجود تساؤلات حول طريقة انتقال الإصابة له، إذا كان عن طريق طواقم التمريض أو عن طريق أحد المرضى"، مؤكدا أن هذه أول "حالة والحالة الوحيدة بين أبناء الجالية المصرية في ألمانيا".
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