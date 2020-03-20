وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني: فرض حظر التجوال بجميع مناطق الاردن

أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام في ​الأردن​ أمجد العضايلة، عن "حظر التجوال في جميع مناطق ​الاردن​، اعتبارا من ​الساعة​ السابعة من صباح السبت 21 اذار 2020"، مشدداً على ان "كل من يخالف الأمر ييعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن عام واحد، وتضمن القرار إغلاق جميع المحلات في مناطق الاردن كافة، وسيتم الإعلان صباح يوم الثلاثاء 24 اذار عن أوقات محددة تسمح للمواطنين من قضاء حوائجهم الضرورية وبالآلية التي ستعلن في حينه".

هذا ويستثنى من الحظر الأشخاص المصرح لهم من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع الذين تقتضي طبيعة عملهم إدامة المرافق العامة، أما فيما يتعلق بالحالات الطبية الطارئة فيتوجب على المواطنين ابلاغ ​الدفاع المدني​، ليقوموا باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحتهم وسلامتهم حسب الأصول.