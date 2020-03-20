عبد المهدي: لمنع توافد الزوار إلى المدن والعتبات الدينية منعا لتفشي فيروس كورونا

دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي، الى "منع توافد الزوار إلى المدن والعتبات الدينية منعا لتفشي فايروس كورونا"، موضحاً ان "خلية الأزمة الصحية تسعى بكل الوسائل المتاحة للحفاظ على وضع صحي آمن تجنباً لمخاطر صحية صعبة يتعرض لها العالم أجمع، وتطبيقا لما جاء في توصياتها التي صادقنا عليها بفرض حظر تجوال شامل، ومن خلال مراقبة الخروقات التي حصلت مما قد يؤدي إلى عواقب خطيرة، قررنا الالتزام التام بحظر التجوال المعلن في بغداد وعدد من المحافظات".
ولفت عبد المهدي انه "يجب على قواتنا الأمنية تطبيق الحظر من خلال قيادة العمليات المشتركة وقيادة عمليات بغداد، مع مراعاة الاستثناءات المحدودة المنصوص عليها لحركة الكوادر الصحية، ونقل المواد الغذائية والوقود والحالات الطارئة والدبلوماسيين والكوادر الإعلامية، ومنع التنقلات الأخرى بشكل تام إلا عن طريق موارد وزارتي الداخلية والصحة".
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