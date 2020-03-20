الكرملين: بوتين والأسد يناقشان الوضع في سوريا وسبل تعزيز العملية السياسية

اعلن الكرملين، في بيان، عن "إجراء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالاً هاتفياً بالرئيس السوري بشار الأسد، حيث نوقش الوضع في سوريا، بما في ذلك في سياق تنفيذ الاتفاقات الروسية التركية المبرمة في 5 اذار الحالي لتحقيق الاستقرار في منطقة إدلب شمال سوريا، بالإضافة إلى قضايا تعزيز العملية السياسية في إطار اللجنة الدستورية السورية، وكذلك موضوع المساعدة الإنسانية لسوريا".
هذا وأعرب الاسد في السادس من الشهر الحالي، عن "امتنانه للرئيس بوتين لـ"دعمه الكبير في مكافحة الجماعات الإرهابية والجهود المبذولة لضمان سيادة سوريا".
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