الكرملين: بوتين والأسد يناقشان الوضع في سوريا وسبل تعزيز العملية السياسية

اعلن ​الكرملين​، في بيان، عن "إجراء الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ اتصالاً هاتفياً ب​الرئيس السوري​ ​بشار الأسد​، حيث نوقش الوضع في ​سوريا​، بما في ذلك في سياق تنفيذ الاتفاقات الروسية التركية المبرمة في 5 اذار الحالي ل​تحقيق​ الاستقرار في منطقة إدلب شمال سوريا، بالإضافة إلى قضايا تعزيز العملية السياسية في إطار اللجنة الدستورية السورية، وكذلك موضوع المساعدة الإنسانية لسوريا".

هذا وأعرب الاسد في السادس من الشهر الحالي، عن "امتنانه للرئيس بوتين لـ"دعمه الكبير في مكافحة ​الجماعات الإرهابية​ والجهود المبذولة لضمان سيادة سوريا".