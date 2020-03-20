الصحة الفلسطينية: تعافي 17 مصابا بفيروس كورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، "تعافي 17 مصاباً بفيروس "كورونا" ممن كانوا بالعزل في بيت لحم في الضفة الغربية"، مشيرة الى "تسجيل إصابة جديدة بالفيروس المستجد في مدينة سلفيت، لشخص عائد من باكستان وينحدر من محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية"، موضحة انه تم "رفع الحجر عن المحجورين في فندق أنجل في بيت لحم وسمحت لهم بالعودة إلى منازلهم لالتزامهم في الحجز المنزلي 14 يوما".
وكان قد وصل عدد المصابين الفلسطينيين بفيروس "كورونا" إلى "48 وتعافى منهم اليوم 17 ليستقر العدد على 31".
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