الصحة الفلسطينية: تعافي 17 مصابا بفيروس كورونا

أعلنت وزيرة ​الصحة​ الفلسطينية مي كيلة، "تعافي 17 مصاباً بفيروس "كورونا" ممن كانوا بالعزل في ​بيت لحم​ في ​الضفة الغربية​"، مشيرة الى "تسجيل إصابة جديدة بالفيروس المستجد في مدينة سلفيت، لشخص عائد من ​باكستان​ وينحدر من محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية​​​"، موضحة انه تم "رفع الحجر عن المحجورين في فندق أنجل في بيت لحم وسمحت لهم بالعودة إلى منازلهم لالتزامهم في الحجز المنزلي 14 يوما".

وكان قد وصل عدد المصابين ​الفلسطينيين​ بفيروس "كورونا" إلى "48 وتعافى منهم اليوم 17 ليستقر العدد على 31".