السلطات التونسية: تسجيل 15 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد

أكدت المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية، عن "تسجيل 15 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين في البلاد إلى 54 شخصاً"، مشيرة الى ان "هذه الحالات تم تسجيلها بعد صدور نتائج 79 تحليلا مخبرياً، والإصابات تعود إلى 36 حالة قدمت من الخارج و18 حالة محلية".
ولفتت بن علية الى ان اصابات تتوزع على الشكال التالي:
13 في ولاية أريانة
2 في ولاية القيروان
1 في ولاية قفصة تماثلت للشفاء
3 في ولاية المهدية
17 في ولاية تونس
2 في ولاية بنزرت
4 في ولاية تطاوين
4 في ولاية سوسة
3 في ولاية المنستير
2 في ولاية بن عروس
1 في ولاية مدنين
1 في ولاية نابل
1 في ولاية صفاقس
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