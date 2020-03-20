أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية أن "هناك إجراءات مسبقة وضعتها لاحتمال مواجهة أسراب الجراد"، مؤكدة أنه لا “صحة لانتشار أي أسراب للجراد الأسود أو غيره على الحدود المصرية"، مشيرة الى "جاهزيتها وامتلاكها خطة متكاملة للتصدي لأي هجوم للجراد، فضلا عن رفع حالة الطوارئ القصوى منذ بداية موسم الشتاء كإجراء احترازي، وكذلك تنفيذ عمليات مسح شاملة بشكل يومي، تحسبا لأي هجوم مفاجئ للجراد ولمنع وصوله باتجاه الأراضي الزراعية".
هذا واتخذت الإدارة العامة لمكافحة الجراد في مصر عدة إجراءات متبعة تعمل عليها، لمواجهة أي من تجمعات أو أسراب للجراد الصحراوي إن وجدت والقضاء عليها قبل وصولها إلى الزراعات بوادي النيل أثناء هجرتها.
كانت هذه تفاصيل خبر الزراعة المصرية: لا يوجد هجوم للجراد على الحدود ونستعد لأي مواجهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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