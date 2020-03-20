رئيس إقليم لومبارديا الإيطالي: الحكومة وافقت على إشراك الجيش لوقف انتشار الكورونا

أعلن رئيس إقليم لومبارديا الإيطالي الأكثر تضررا بفيروس كورونا في البلاد أنتيليو فونتانا، أن "الحكومة وافقت على إشراك الجيش لوقف انتشار فيروس كورونا، وسيجري نشر 114 جنديا في كل أراضي لومبارديا، وهذا العدد لا يزال قليلا جدا، لكن التطور نفسه إيجابي".
ولفت فونتانا الى انه "طلب من الحكومة تشديد الإجراءات التي تم تطبيقها سابقا لمكافحة التفشي والتي تشمل وقف كل الحركة التجارية غير الحيوية وفرض الحظر على الفعاليات الجماعية"، مشيراً الى ان "العدوى "COVID-19" الناجمة عن فيروس كورونا المستجد لا تزال منتشرة في هذه المنطقة الشمالية الإيطالية التي تعتبر الأكثر تضررا بالوباء، ولا نرى أي تغييرات في هذا التوجه من حيث الأرقام، التي لا تزال متزايدة".
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