بلدية الشربين منعت مرور آليات نقل البضائع من عكار

اعلن رئيس بلدية الشربين في قضاء الهرمل علي ناصر الدين في بيان، "منع مرور آليات نقل الخضار والبضائع الآتية من عكار بالبلدة، بالتنسيق مع الجيش، حفاظا على سلامة اهلنا في المنطقة".
وقد اتخذت الحكومة اللبنانية قراراً يالتعبئة العامة في البلاد وإغلاق المؤسسات الخاصة والرسمية نظرا لبدء إنتشار فيروس كورونا في لبنان بعد تسجيل أكثر من 160 حالة إصابة و4 وفيات.
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