بلدية الشربين منعت مرور آليات نقل البضائع من عكار

اعلن رئيس بلدية الشربين في قضاء ​الهرمل​ علي ناصر الدين في بيان، "منع مرور آليات نقل الخضار والبضائع الآتية من عكار بالبلدة، بالتنسيق مع الجيش، حفاظا على سلامة اهلنا في المنطقة".

وقد اتخذت الحكومة ال​لبنان​ية قراراً يالتعبئة العامة في البلاد وإغلاق المؤسسات الخاصة والرسمية نظرا لبدء إنتشار ​فيروس كورونا​ في لبنان بعد تسجيل أكثر من 160 حالة إصابة و4 وفيات.