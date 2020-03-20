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بلدية الشربين منعت مرور آليات نقل البضائع من عكار

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اعلن رئيس بلدية الشربين في قضاء ​الهرمل​ علي ناصر الدين في بيان، "منع مرور آليات نقل الخضار والبضائع الآتية من عكار بالبلدة، بالتنسيق مع الجيش، حفاظا على سلامة اهلنا في المنطقة".

وقد اتخذت الحكومة ال​لبنان​ية قراراً يالتعبئة العامة في البلاد وإغلاق المؤسسات الخاصة والرسمية نظرا لبدء إنتشار ​فيروس كورونا​ في لبنان بعد تسجيل أكثر من 160 حالة إصابة و4 وفيات.

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