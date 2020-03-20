بلدية شكا عممت على المحال التجارية التقيد بالارشادات الضرورية

عممت ​بلدية شكا​ على "جميع المحال التجارية التي تعمل في نطاق البلدة، والتي لم يشملها قرار الاقفال التام، التقيد بالارشادات الضرورية للحد من تفشي فيروس "كورونا" المساجد.

وفرضت "اخذ الطلبيات وتسليمها عند مدخل المحل بعد تعقيم البضائع المسلمة للزبون". ومنعت "ادخال اكثر من شخص او شخصين تفاديا للزحمة، بحسب مساحة المحل، على ان يتم التقيد بالارشادات الوقائية الصادرة من ​وزارة الصحة العامة​ والسياحة بالنسبة الى التعقيم ولبس القفازات والكمامات والتزام تعقيم البضائع عند تسلمها من الموردين".

وكلفت البلدية ​الشرطة​ والمراقبين الصحيين والحراس "تنفيذ احكام هذا القرار".