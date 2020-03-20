بلدية الصرفند: قرار باغلاق مداخل مخيمات النازحين السوريين

أصدرت بلدية ​الصرفند​ قرارا بـ"إغلاق مداخل ​مخيمات النازحين​ السوريين في نطاق البلدة، وإبقائهم داخل أماكن إقامتهم والطلب منهم عدم إستقبال أي لاجئ من أي جهة أتى، وفي حال حدوث أي أمر صحي طارئ التواصل مع "​جمعية الرسالة للاسعاف الصحي​" على الرقم 03490634 أو على رقم البلدية 81880111".

وكانت قد أجرت مصلحة الاقتصاد في الجنوب وضمن جولاتها الميدانية كشفا صباح اليوم على محال السوبرماركت للمواد الغذائية في بلدة الصرفند، بهدف ضبط اسعار المواد الاستهلاكية فيها وتأمينها للمواطنيين ضمن الإجراءات الوقائية من تفشي وباء كورونا والحؤول دون استغلال التجار الأزمة المعيشية القائمة، وأعطى المراقبون التوجيهات اللازمة لأصحابها لناحية الحفاظ على النظافة والتعقيم المستمر وتنظيم عملية دخول الزبائن بهدف الوقاية من انتشار الفيروس ، كما أجروا كشفا على عدد من اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية ومطابقتها مع الصندوق واحتساب نسب أرباحها حيث تبين توافقها مع تلك النسب المحددة.