نقابة المقاولين تتبنى تأهيل مستشفى البوار الحكومي

أعلن رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة و​البناء​ اللبنانية المهندس ​مارون الحلو​، في بيان، عن "تبني النقابة تأهيل ​مستشفى​ ​البوار​ الحكومي والمحددة كلفته بنحو مئة وخمسون ألف ​دولار​ كحد اقصى، وذلك بعد مراجعة ​مجلس الإنماء والإعمار​"، معتبراً ان هذا "الدعم هو لدعم ​المستشفيات​ الحكومية ومساهمة لافساح المجال لاستيعاب عدد أكبر من المصابين ب​فيروس كورونا​ الذي يتفشّى بشكل سريع في ظلّ عدم قدرة المستشفيات على استيعاب الأعداد الهائلة التي تدخل اليها".

ولفت الحلو الى انه "تمّ إنشاء صندوق تبرّع من المقاولين لإتمام هذه المهمة، خصوصاً وان المستشفى يحتاج الى تجهيز كامل من أسرّة و​معدات طبية​ حديثة"، طالباً باسم مجلس إدارة النقابة "من جميع المقاولين المنتسبين الى النقابة المساهمة والتبرّع كل بحسب رغبته"، موضحاً أن "الرئيس الفخري فؤاد الخازن والنقيب الحلو بادرا مع غالبية أعضاء مجلس الإدارة الى التبرّع بمبلغ عشرة آلاف دولار لكل منهم، على أن يفتح ​حساب مصرفي​ لتجميع المبلغ المطلوب".