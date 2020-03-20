انقلاب شاحنة عسكرية على طريق الهرمل القبيات واصابة جندي

انقلبت شاحنة عسكرية تابعة للجيش على ​طريق الهرمل​ - ​القبيات​ في محلة الحرف، ما ادى الى اصابة جندي بجروح وتم نقله بواسطة ​الصليب الاحمر​ الى احدى مستشفيات الهرمل، ويجري العمل على ازالة الشاحنة وفتح الطريق.

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